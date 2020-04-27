Фото, выложенное в соцсети, вызвало взрыв умиления среди поклонников.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @jasmin

Певица Жасмин представила поклонникам в Instagram нового члена своей семьи. 42-летняя дива показала маленького щенка лабрадора, который был подарен ее младшему сыну, Мирону.

«Целый год Мирон просил у меня котика или собачку, знакомьтесь, новый член нашей семьи Рагнар Миронович Шор», — написала артистка.

Instagram @jasmin

Накануне, 25 апреля, ее малышу исполнилось четыре годика. Торжество певица отметила в узком семейном кругу. Тогда подписчики поздравляли Жасмин с этим значимым событием, а теперь принялись нахваливать за такой правильный для воспитания в ребенке любви к братьям меньшим подарок.

«Какой хорошенький»;

«Какое красивое имя… Рагнар!»

«Боже, какой милый песик»;

«Вау, какой хороший подарок, вы подарили ему друга», — писали в комментариях фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Жасмин предположила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
74.50
-0.22 80.76
0.51
ТОП-4 знаков зодиака, бурно реагирующих на измену жены

Последние новости

19:49
«Какая-то бессмыслица»: Юлия Снигирь пожаловалась на апатию в самоизоляции
19:46
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 апреля
19:40
«Благодаря» нарушителям самоизоляции число зараженных в Петербурге возрастет в десятки раз
19:36
Суд отложил рассмотрение иска Аршавина об алиментах из-за коронавируса
19:27
Генпрокуратура потребовала закрыть 18 мошеннических сайтов
19:22
Пенсионер МВД пострадал при взрыве гранаты в Волгограде

Сейчас читают

Студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая
Женские имена, обладательницы которых находят свое счастье после 40 лет
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок