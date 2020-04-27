«Какой хорошенький»: Певица Жасмин показала нового члена семьи
Фото, выложенное в соцсети, вызвало взрыв умиления среди поклонников.
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Фото, видео: Instagram @jasmin
Певица Жасмин представила поклонникам в Instagram нового члена своей семьи. 42-летняя дива показала маленького щенка лабрадора, который был подарен ее младшему сыну, Мирону.
«Целый год Мирон просил у меня котика или собачку, знакомьтесь, новый член нашей семьи Рагнар Миронович Шор», — написала артистка.
Накануне, 25 апреля, ее малышу исполнилось четыре годика. Торжество певица отметила в узком семейном кругу. Тогда подписчики поздравляли Жасмин с этим значимым событием, а теперь принялись нахваливать за такой правильный для воспитания в ребенке любви к братьям меньшим подарок.
«Какой хорошенький»;
«Какое красивое имя… Рагнар!»
«Боже, какой милый песик»;
«Вау, какой хороший подарок, вы подарили ему друга», — писали в комментариях фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, как певица Жасмин предположила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.
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