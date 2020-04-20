Абдула Кассим Ханга, занимавший пост премьер-министра Занзибара, оставил все деньги сыну от другого брака.

«Жила с обидой»: Ведущая Ханга рассказала, почему отец оставил наследство не ей

Фото: www.globallookpress.com /Астапкович Владимир

Телеведущая Елена Ханга в студии программы на телеканале НТВ призналась, что ее отец оставил все наследство не ей, а ее сводному брату. Абдула Кассим Ханга, занимавший пост премьер-министра Занзибара и репрессированный после государственного переворота, скончался в тюрьме в 1969 году.

По словам Елены, она долго переживала и хранила обиду на отца за то, что он не позаботился о ней. Однако бабушка разъяснила звезде, в чем дело. По ее словам, такое решение Абдула Кассим Ханга принял из-за того, что ведущая жила в Советском Союзе, где, по мнению отца знаменитости, о финансовом благосостоянии граждан заботилось государство.

«У моего отца была я дочка и сын от другого брака. Он помоложе меня. Отец все наследство отдал сыну. И я все годы жила с обидой. А потом я встретилась со своей бабушкой. Она сказала, что я живу в Советском Союзе и о нас заботится государство. Именно поэтому отец принял такое решение. Бабушка сказала, что мой брат разгильдяй, поэтому отец все оставил ему», — цитирует Хангу Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.

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