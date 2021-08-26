ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

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Валентин Черников
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Астрологи рассказали, под какими созвездиями рождаются самые желанные соблазнительницы.

ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Астрологи уверяют: рожденные под определенными созвездиями женщины не оставляют равнодушными никого вокруг. Ради них мужчины готовы идти на все и выполнять любые их желания. Эксперты приводят три типа дам по знаку зодиака, от которых без ума все представители сильного пола.

Весы

Такая женщина притягивает противоположный пол как магнит — воспитана, ухожена, умна. С ней приятно выходить в свет. Она умеет себя показать. Может помочь мудрым советом, и знает, как сделать мужчину счастливым.

Дева

Представительница этого знака — само олицетворение женственности. Благодаря отличной интуиции эта дама предугадывает желания мужчины. Она интеллектуальна, что порой отпугивает сильный пол. При этом Дева — прирожденная хранительница домашнего очага.

Рыбы

В женщине-Рыбах мужчины ценят верность. Она чуткая и заботливая — та, кто всегда будет рядом. К тому же умеет анализировать любую ситуацию и не склонна к истерикам, чем привлекает любого партнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака. Специалисты рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием.

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ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

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