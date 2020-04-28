По меньшей мере 10 человек пострадали в аварии с трамваем в Екатеринбурге

По меньшей мере десять человек получили травмы в результате столкновения трамвая с грузовым автомобилем. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

Авария произошла на улице Раевского.

Известно, что девяти пассажирам общественного транспорта понадобилась помощь медикам. Также травмы получили водители трамвая и грузовика.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП выясняются.