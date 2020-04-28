По предварительным данным, трамвай столкнулся с грузовым автомобилем.

По меньшей мере 10 человек пострадали в аварии с трамваем в Екатеринбурге

Фото: ВКонтакте @e1news

По меньшей мере десять человек получили травмы в результате столкновения трамвая с грузовым автомобилем. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

Авария произошла на улице Раевского.

Известно, что девяти пассажирам общественного транспорта понадобилась помощь медикам. Также травмы получили водители трамвая и грузовика.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП выясняются.

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