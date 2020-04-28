По меньшей мере 10 человек пострадали в аварии с трамваем в Екатеринбурге
По предварительным данным, трамвай столкнулся с грузовым автомобилем.
Фото: ВКонтакте @e1news
По меньшей мере десять человек получили травмы в результате столкновения трамвая с грузовым автомобилем. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
Авария произошла на улице Раевского.
Известно, что девяти пассажирам общественного транспорта понадобилась помощь медикам. Также травмы получили водители трамвая и грузовика.
На месте ЧП работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП выясняются.
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