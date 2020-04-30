После эпатажных выходок в соцсетях Дана Борисова прошла экспресс-тест на наркотики

Дану Борисову подозревают в употреблении наркотиков. Специально для программы «Светская хроника» она согласилась сделать экспресс-тест. Какие будут результаты? Неужели спустя три года телеведущая сорвалась и снова стала употреблять запрещенные препараты? И почему соседи из жилого комплекса ополчились против Даны?

Пользователи сети обеспокоены: с Даной Борисовой происходит что-то странное. Неужели она снова принимает наркотики? Причиной стали видео, периодически появляющиеся на странице телеведущей.

«Делать совершенно нечего. Стараемся, придумываем всякую ерунду. Лучше почитать о моей жизни на дне, откровенно, интересно, сутенеры, эскортницы, дилеры», — поделилась Борисова со своими подписчиками на социальной странице.

В самоизоляции девушка часто обнажается для своего блога, участвует в сомнительных челленджах. И даже постит фото с алкоголем.

Борисова: «Я выпала из жизни ровно на сутки».

«Значит, что-то с ней произошло в этот период. Либо она употребила какие-либо препараты лекарственные, а может быть, что-то было из психоактивных веществ. Необязательно, что это были наркотические вещества, а может был и алкоголь. Потому что лицо ее одутловато, речь несколько смазана, фразы определенно обрывистые», — предположил в интервью нарколог Алексей Казанцев в программе «Светская Хроника».

Дана Борисова: «Сорваться можно вообще по миллиону причин».

А недавно Борисова шокировала всех очередным признанием: она занималась эскортом. И даже озвучила сумму самого большого гонорара — 300 тысяч рублей:

«В употреблении у меня было несколько случаев, когда я занималась эскортом. Это поверьте, моя боль. Потому что я приезжала на эти встречи совершенно нетрезвая, совершенно в хлам. Я напивалась до бесчувствия, и потом клиенты жаловались, что я приезжала на свидания в таком виде. Вот это эскорт».

Непристойные предложения до сих пор поступают телеведущей. Так может ли быть столь вызывающее поведение признаком опасной зависимости? Или телеведущая пиарит себя всеми возможными способами?

Позже неладное заметили и соседи Даны: девушка с сильным кашлем часто появляется во дворе жилого комплекса, ходит по магазинам и аптекам.

«Где-то, наверное, дня четыре назад начался сильный лающий кашель, но я сдавала тест на коронавирус. Я отрицательная», — рассказала Борисова.

Теперь жильцы старательно избегают Дану и ее шпица. Тем более что собака телеведущей действительно переболела животным типом коронавируса:

«Мишка переболел тоже очень сильно собачьей короной. Ветеринар нам сказала: гулять в прежнем режиме».

В общедомовом чате Борисову стали называть «заразной наркоманкой». Девушка уже столкнулась с агрессией от некоторых соседей.

Возможно ли, что из-за подавленного состояния и агрессии окружающих Дана снова начала употреблять? Чтобы проверить это, мы предложили ей пройти тест на наркотики здесь и сейчас.

Телеведущая: «Давайте пройдем».

По истечении пяти контрольных минут соответствующие полоски проявились во всех окошках. Тест показал отрицательный результат.

Борисова: «Это я знала и без теста, потому что я абсолютно чиста. И у меня не было срывов за три года».

Дана призналась: она каждый день поддерживает связь со своим врачом-наркологом.

Дана: «Я со своим врачом-наркологом, вот поверьте, как бы хорошо не было. Мы на связи постоянно».

Ну а эпатажное поведение и дерзкие выходки, по словам Даны, естественное свойство ее характера.