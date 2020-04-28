Кабмин к 30 апреля должен отчитаться о плане разработки вакцин от COVID-19

Кабмин к 30 апреля должен представить план-график разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекции Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кабмин доложит Путину о вариантах изменения ограничительных мер из-за COVID-19. Документ будет представлен президенту в ближайшее время.

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