Кабмин к 30 апреля должен отчитаться о плане разработки вакцин от COVID-19
Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Кабмин к 30 апреля должен представить план-график разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекции Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кабмин доложит Путину о вариантах изменения ограничительных мер из-за COVID-19. Документ будет представлен президенту в ближайшее время.
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