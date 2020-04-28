«Берегите семью»: отлученный от семьи Джиган озадачил фанатов фото с сыном

Возможно, рэпер все-таки побывал на дне рождения младшей дочери и супруги, которая с ним рассталась.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Рэпер Джиган, отлученный от семьи, судя по всему, все-таки пришел на день рождения жены и младшей дочери, который отмечали накануне, 27 апреля, Оксана Самойлова и Майя. Музыкант опубликовал в Instagram снимок с сыном Давидом, который появился на свет незадолго до размолвки в семье рэпера.

«Мой красавчик Давид! На кого похож наш сын? Мама или папа?» — обратился к подписчикам Джиган.

Instagram @iamgeegun

Поклонники неоднозначно восприняли посыл артиста. Многие недоумевали, как он может после всех событий, предшествующих расставанию с женой, так спокойно писать о семье. Но нашлись и те, что все-таки верили — Джиган встал на путь исправления и сможет вернуть былое счастье.

«Ваш пацан»;

«На маму. Но семье нужен хороший папа. Выздоравливайте, исправляйтесь»;

«Пупсеныш похож на вас обоих»;

«Берегите семью», — писали фанаты.

Брак Джигана и Оксаны Самойловой затрещал по швам в конце марта. Тогда после рождения четвертого ребенка глава семейства пошел в разнос: он постил странные видео, заставляя поклонников сомневаться в его вменяемости. Жена даже отправила его в клинику на реабилитацию, но это не помогло. Тогда модель объявила о разводе. После этого музыкант снова попал в рехаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рэпер Джиган опубликовал кадры с шикарного дня рождения младшей дочки.

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