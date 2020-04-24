ДТП произошло днем 24 апреля на автодороге Крестцы-Окуловка.

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Фото, видео: ВКонтакте @region53

Военный грузовик с боеприпасами и мусоровоз столкнулись в Новгородской области. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла днем 24 апреля на автодороге Крестцы-Окуловка.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что обе многотонные машины после удара опрокинулись. На проезжей части разбросаны бытовые отходы. Из кузова военного грузовика на обочину вывалились темно-зеленые ящики.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель одного из автомобилей, который на пустой дороге, по невыясненным причинам, не справился с управлением и допустил столкновение.

В результате аварии, по неподтвержденной информации, водитель военного грузовика погиб на месте происшествия. Все обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть автомобилей столкнулись в Москве.

Военный грузовик с боеприпасами и мусоровоз столкнулись в Новгородской области

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ВКонтакте @region53

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ВКонтакте @region53

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ВКонтакте @region53

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