Масочный режим вводят в нескольких регионах России
В Калужской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Орловской областях, в Приморском крае и Якутии находиться в транспорте и общественных местах без средств индивидуальной защиты — запрещено.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
В ряде российских регионов вводятся дополнительные защитные меры в связи с коронавирусом. Так, в Калужской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Орловской областях, в Приморском крае и Якутии объявлен обязательный масочный режим. Находиться в транспорте и общественных местах без средств индивидуальной защиты — запрещено.
Власти Новосибирска подчеркнули — масок хватит на всех. В аптечные сети их поступило уже полтора миллиона штук, в ближайшее время ожидается еще. В Орловской области пообещали, что будут выдавать индивидуальные средства защиты бесплатно.
По данным Оперштаба, по состоянию на 29 апреля общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 93 тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что согласно заявлению президента России Владимира Путина от 28 апреля, пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден.
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