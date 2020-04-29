«Жгучий инь-ян»: Мария Лиман возбудила мужчин снимком с блондинкой топлес

Звезда Playbоу выложила в микроблог провокационное фото.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Очередной снимок Марии Лиман для Instagram оказался на грани запрета. Звезда Playbоу не раз удивляла поклонников откровенными снимками, но на этот раз применила комбо-удар, как сказали бы игроки. Знаменитость снялась с неизвестной публике привлекательной блондинкой.

В кадре девушки стоят в обнимку топлес, прижимаясь друг к другу телами. Это фото автор поста достала из архива во время самоизоляции. Давние подписчики когда-то его уже видели, однако не перестали восхищаться, судя по отзывам.

Instagram @liman_maria

«Так тяжело делать новые фотографии на карантине… Обещаю, завтра сделаю для вас новое фото. Что-то я потеряла вдохновение… Либо оно тоже на карантине. P. S. Помогите, кто чем может», — написала Лиман.

Пришедшие в себя после увиденного пользователи засыпали красавицу комплиментами.

«Вы обе очень сексуальные»;

«Жгучий инь-ян»;

«Кто с тобой — такая прелесть?» — отреагировали в комментариях.

Нашлись и те, кто усмотрел в посте Лиман повод для шуток.

«Эх, к вам бы туда… я бы помог»;

«А это кто? И как она приехала к тебе? Не заразная?»

«А где соски?» — откликнулись юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Playboy Мария Лиман выложила в сеть ТОП своих фото за пять лет.

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