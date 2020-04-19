«Началова тоже перчатки носила»: фанаты обеспокоены здоровьем Алены Шишковой

Поклонники заподозрили у бывшей возлюбленной Тимати опасную болезнь из-за ее частого появления в перчатках.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Тема:
Юлия Началова

Пользователи сети заподозрили, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова страдает от подагры. Причиной беспокойства поклонников стала любовь 27-летней модели к перчаткам, которые она не снимает даже дома.

На большинстве последних фото светская львица позирует в перчатках. В ее профиле тяжело найти снимки, на которых было бы видно тыльную сторону ладоней. Подписчики знаменитости вспомнили, что перчатки часто носила Юлия Началова, страдавшая от подагры. С помощью аксессуара певица пыталась скрыть деформированные суставы.

Instagram @missalena.92

«Зачем дома перчатки?»

«Прячет руки как Началова»;

«Пишут, что у нее как у Юли Началовой»;

«Началова тоже перчатки носила», — цитирует комментарии обеспокоенных пользователей Teleprogramma.pro.

По данным СМИ, сама Алена опровергает наличие у себя подагры. Она пояснила, что носит перчатки из-за старого маникюра. Звезда не может посетить салон красоты во время самоизоляции, а неухоженные ногти показывать стесняется. Менеджер модели сообщила, что ее клиентка не страдает от болезни Началовой. Однако частое ношение перчаток объяснила иначе.

«Алена здорова, а такие фото — просто образ, демонстрация того, как она соблюдает режим самоизоляции, не более того. Все остальные заявления о якобы болезни, как у Началовой, — слухи» — цитирует менеджера «Вечерняя Москва».

Instagram @missalena.92

19 апреля бывшая возлюбленная Тимати опубликовала фото, на котором запечатлена без перчаток. На нем видно, что у нее нет проблем с маникюром, однако все пальцы, за исключением большого, знаменитость скрыла от камеры. Зато в сторис Алена Шишкова показала левую кисть. Судя по видео, поклонники зря беспокоились — у нее все в порядке с суставами.

Instagram @missalena.92

Как сообщал 5-tv.ru, певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Артистка в течение многих лет боролась с подагрой и волчанкой. Юлия ушла из жизни в возрасте 38 лет из-за заражения крови и сердечной недостаточности.

Алена Шишкова во время отношений с рэпером Тимати родила от него дочку Алису. В марте девочке исполнилось шесть лет. У Тимати также есть сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой. Наследник у исполнителя появился на свет в октябре 2019 года.

Тема:
Юлия Началова
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