Москва стала мировым лидером среди мегаполисов по количеству проведенных тестов на COVID-19
При этом столица остается на первом месте по количеству инфицированных в стране.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski; 5-tv.ru
В России за минувшие сутки выявлен 5841 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 1830 человек. 108 пациентов умерли. Общее число зараженных в стране превысило 99 тысяч человек.
По количеству инфицированных на первом месте остается Москва. В то же время российская столица стала абсолютным мировым лидером среди всех мегаполисов по количеству проведенных тестов. В сутки их сдают более 25 тысяч человек. Как заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, на фоне распространения коронавируса столичные власти решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Оперштаба, по состоянию на 29 апреля более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в России.
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