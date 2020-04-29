Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете. Согласно неофициальной информации, он свел счеты с жизнью. Точные причины смерти мужчины пока не установлены.

Как стало известно 5-tv.ru, накануне были возбуждены дела на нескольких рядовых сотрудников Госавтоинспекции Нижегородской области по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и статье 290 УК РФ «Получение взятки». Кроме того, 20 апреля, по данным местных СМИ, Ржевский подал в отставку. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель министра культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера.