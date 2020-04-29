От Меган Маркл до коронавируса: Седокова выпустила клип с социальным подтекстом

Новый клип Анны Седоковой на песню «Грааль» стал особенной работой в ее творчестве. Видео режиссера Олега Пилипенко вобрало в себя массу отсылок к важным событиям последних двух лет.

На циклораме позади певицы можно увидеть кадры, охватывающие политику, спорт, экономику и другие сферы. Здесь и осуждение Меган Маркл, и смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, и падение курса рубля в визуализации с дождем из монет, и будущие выборы президента США в виде башни Таймс-сквер.

Пасхалки в красном свете отсылают к пожарам в Австралии, китайские иероглифы на зеленом фоне — к коронавирусу. Кадры со Скруджем Магдаком, по задумке авторов, символизируют тех, кто наживается на пандемии. А прозрачный шлем на голове Седоковой используется в качестве символа самоизоляции.

PR& COMMUNICATION / Tatiana Dontsova

«„Грааль“ — история о любви, но о другой, более глубокой и сильной. О любви к близким, к миру и ко всем, кто в нем подвергается осуждению. Самоизоляция касается всех без исключения. Никто не в безопасности. И единственное, что может спасти человечество, — это неравнодушие. Оно и есть тот самый Святой Грааль, энергия которого поддерживает Вселенную», — объяснила на своей странице в Instagram Анна.

Клип показывает, что может произойти c человечеством через 15-20 лет, если ничего не предпринять, к чему приводят экологические катастрофы, политические игры и людская безответственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова рассказала о сексе втроем с женщинами в период «ВИА Гры».