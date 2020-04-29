Мурашко: На фоне улучшения ситуации с коронавирусом может появиться новая волна

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все препараты, рекомендованные ведомством для борьбы с коронавирусом, уже доказали свою эффективность. Однако, несмотря на то, что в целом можно отметить снижение темпа роста заболеваемости COVID-19, нужно готовиться к любому изменению событий, отметил глава Минздрава.

«Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна», — предупредил Мурашко.

В то же время ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила о необходимости продлить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, до конца майских праздников.

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