РФ за два инкубационных периода ограничений сумела приостановить темп роста заболеваемости COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия за два инкубационных периода ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сумела приостановить темп роста заболеваемости COVID-19. Тем не менее, по словам руководителя ведомства, необходимо продление режима изоляции еще на третий инкубационный период — то есть до конца майских праздников.

Попова также отметила, что соблюдение гражданами страны карантинных мер позволит быстрее вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил правительству подготовить план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. План должен быть готов к 5 мая и начать воплощаться с 12 мая.

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