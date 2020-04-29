РФ за два инкубационных периода ограничений сумела приостановить темп роста заболеваемости COVID
Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия за два инкубационных периода ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сумела приостановить темп роста заболеваемости COVID-19. Тем не менее, по словам руководителя ведомства, необходимо продление режима изоляции еще на третий инкубационный период — то есть до конца майских праздников.
Попова также отметила, что соблюдение гражданами страны карантинных мер позволит быстрее вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил правительству подготовить план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. План должен быть готов к 5 мая и начать воплощаться с 12 мая.
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