День Зосимы Соловецкого: что можно и категорически нельзя делать 30 апреля
В народе преподобного называли «Зосима-пчельник», поэтому обычаи, запреты и приметы в его день связаны с пчелами.
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Фото, видео: znaj.ua, telegraf.com.ua; www.globallookpress.com / Ralph Kerpa, Usher, D.
Православные верующие почитают 30 апреля (17 апреля по старому стилю) память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Он был великим святым Русского Севера и основателем иноческого общежития на Соловецком острове.
История праздника
Зосима родился в начале XV века в Новгородской епархии — селе около Онежского озера. Родители воспитывали его в благочестии; после их смерти он раздал наследство и принял иноческий постриг.
Около 1436 года Зосима вместе с преподобным Германом отправились на Соловецкие острова и построили там келью. Когда к ним присоединились другие отшельники, Зосима построил для них небольшую деревянную церковь. Так было положено начало знаменитой Соловецкой обители.
Жизнь Зосимы проходила в лишениях и преодолении притеснений со стороны новгородских бояр. Незадолго до кончины он сам приготовил себе гроб, в котором и был погребен. Впоследствии над могилой преподобного устроили часовню. В XVI веке его мощи перенесли в придел, освященный в Преображенском соборе.
Что можно делать 30 апреля
На Руси Зосиму считали заступником пчеловодов, поэтому его также называли «Зосима-пчельник». Обычно к этому дню приурочивали выставление ульев на пасеку. Посреди пасеки накрывали стол с хлебом и солью, после чего обходили улики с зажженной свечой и окропляли территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».
В день преподобного считалось хорошим делом отведать меда. Его ели не только в чистом виде, но и использовали для приготовления различных блюд. Иногда мед добавляли даже к мясу, птице и рыбе. Популярностью пользовалась и медовуха.
Что нельзя делать 30 апреля
На Зосиму-пчельника категорически нельзя беспокоить пчел и лезть в ульи. Также было поверье о том, что не нужно пересчитывать пчел в этот день. Пасечники боялись, что от этого почитаемые в христианстве насекомые переведутся.
Также в последний апрельский вечер запрещено печь хлеб. Хозяйки воздерживались вообще от любой работы с тестом. Согласно приметам, любые дела с выпечкой 30 апреля чреваты неудачей.
Приметы 30 апреля
- Если пчелы летят к ульям, скоро будет дождь;
- Если пчелы сидят на стенках — к сильной жаре;
- Если пчелы летят на цветы фруктовых деревьев, то из них получатся плоды;
- На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош.
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