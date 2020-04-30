Лидер одноименной группы поблагодарил актрису за название коллектива и имя одной из его дочерей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi; Instagram @vova_kristovskiy

Юбилей голливудской звезды Голливуда Умы Турман стал важной датой для лидера группы, названной в ее честь. Фронтмен Uma2rman Владимир Кристовский поздравил любимую актрису Квентина Тарантино с днем рождения и выразил слова благодарности в Instagram.

«Ума! 50 лет! Мы, конечно, ей очень обязаны. И за песни, и за название группы, и даже за название дочки», — пошутил певец.

Instagram @vova_kristovskiy

У Владимира пять дочерей, четыре из которых — от первого брака с Валерией Римской: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Известно, что агенты самой Турман когда-то запретили музыкантам коллектива использовать ее имя в названии. К тому моменту группа уже обрела популярность и в том числе гастролировала за рубежом. С той поры команда пишет название по-английски с цифрой «два» вместо слога «ту».

«Великолепная муза»;

«Все-таки она для вас самый главный вдохновитель»;

«Признайтесь, что были влюблены», — прокомментировали подписчики Кристовского.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы Uma2rman стал отцом в шестой раз.

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