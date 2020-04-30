Артистка озадачила поклонников вопросом, какая роль на экране ей бы подошла.

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Фото, видео: Instagram @_zivert

Певица Юлия Зиверт, более известная под псевдонимом Zivert, задумалась об актерской карьере. Девушка поделилась мечтами о съемках в кино со своими подписчиками в Instagram. Пост она сопроводила селфи — на черно-белом снимке у нее четко подведенные губы, очень серьезное выражение лица, волосы собраны на затылке. Судя по всему, пока она не определилась с жанром картины, в которой хотела бы появиться на экране.

«Хочу сняться в кино. Придумайте мне роль? (буду фантазировать) Триллер? Или что?» — обратилась к поклонникам певица.

Instagram @_zivert

Фолловеры живо кинулись фантазировать на эту тему, предлагая ей видные варианты.

«Спецагент, как в фильме «Анна”»;

«Это должна быть непременно фантастика. А вы в роли спасительницы мира»;

«Девушка Бонда»;

«Скорее мелодрама»;

«Криминал. Вы в роли детектива расследуйте самые громкие убийства!» — спорили в комментариях фанаты.

Впрочем, нашлись среди подписчиков и те, кто тактично намекнул звезде, что сняться в кино хотят и профессиональные актеры, да только ролей на всех не хватает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Zivert занялась вокалом с собственной собакой.

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