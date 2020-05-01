«Куколка»: звезда фильма «Тариф Новогодний» покрасовалась в платье с кружевом
Актриса предстала перед поклонниками в наряде нежно-розового цвета, плотно облегающем ее фигуру.
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Фото, видео: Instagram @ekaterina_kopanova
Звезда фильма «Тариф Новогодний» Екатерина Копанова поделилась с подписчиками в Instagram размышлениями о том, сколько времени в жизни стоит уделять социальным сетям. Она призналась, что решилась на эксперимент с таймером в 20 минут, и поинтересовалась, что думают на этот счет поклонники.
Свой пост она сопроводила обворожительным фото, на котором запечатлена в бледно-розовом платье с кружевом, подчеркивающем ее пышные формы. Фанаты предсказуемо отреагировали на снимок, почти не уделив внимания содержанию ее поста.
«Такая женственная! Просто обворожительная»
«Настоящая русская красавица!»
«Платье — огонь»
«Такая лапушка»
«Пышка»
«Какая хорошенькая, прямо куколка!» — восхищались поклонники актрисы.
Звезда фильма «Тариф Новогодний» любит стильные наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Копанова в шикарном платье рассказала о мечтах в самоизоляции.
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