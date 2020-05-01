«Куколка»: звезда фильма «Тариф Новогодний» покрасовалась в платье с кружевом

Актриса предстала перед поклонниками в наряде нежно-розового цвета, плотно облегающем ее фигуру.

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Фото, видео: Instagram @ekaterina_kopanova

Звезда фильма «Тариф Новогодний» Екатерина Копанова поделилась с подписчиками в Instagram размышлениями о том, сколько времени в жизни стоит уделять социальным сетям. Она призналась, что решилась на эксперимент с таймером в 20 минут, и поинтересовалась, что думают на этот счет поклонники.

Свой пост она сопроводила обворожительным фото, на котором запечатлена в бледно-розовом платье с кружевом, подчеркивающем ее пышные формы. Фанаты предсказуемо отреагировали на снимок, почти не уделив внимания содержанию ее поста.

Instagram @ekaterina_kopanova

«Такая женственная! Просто обворожительная»

«Настоящая русская красавица!»

«Платье — огонь»

«Такая лапушка»

«Пышка»

«Какая хорошенькая, прямо куколка!» — восхищались поклонники актрисы.

Звезда фильма «Тариф Новогодний» любит стильные наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Копанова в шикарном платье рассказала о мечтах в самоизоляции.

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