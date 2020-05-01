Карина Андоленко поделилась нетрадиционным способом борьбы с бессонницей
Актриса описала методику дыхательных упражнений, которая помогает заснуть.
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Фото, видео: Instagram @karina_andolenko, @pavelshelkovnikov
Актриса Карина Андоленко в Instagram поделилась с поклонниками собственным секретом того, как заснуть, если мучает бессонница. Она рассказала, что, как и все, тоже бывает подвержена этому явлению, но на этот случай у нее есть несколько упражнений на дыхание.
«Сконцентрируйтесь на медленном глубоком дыхании диафрагмой на протяжение десяти минут. Закройте правую ноздрю и глубоко вдохните 26 раз левой ноздрей. Сядьте в постели с прямой спиной и прижмите кончик языка к небу. Сохраняя это положение, закройте рот и вдохните через нос на четыре счета. Задержите дыхание, считая до семи. А затем медленно выдыхайте через рот на восемь счетов. Повторите весь цикл четыре раза. Вдохните через левую ноздрю, задержите дыхание и выдыхайте через правую. Затем делайте вдох правой ноздрей, снова задержите дыхание и выдыхайте левой. Вдыхайте, медленно считая до трех, выдыхайте, считая до шести», — посоветовала Андоленко.
Фанаты поблагодарили актрису за рекомендации, многие тоже сетовали на то, что не могут уснуть подолгу.
«Спасибо вам огромное за ваше обаяние и красоту. А со сном все наладится!»
«А мне ничего не помогает, бессонница наше все»
«Бессонница — это плата за богатое воображение», — рассуждали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, Карина Андоленко рассказала о защите легких от коронавируса по методу астрологов.
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