Карина Андоленко поделилась нетрадиционным способом борьбы с бессонницей

Актриса Карина Андоленко в Instagram поделилась с поклонниками собственным секретом того, как заснуть, если мучает бессонница. Она рассказала, что, как и все, тоже бывает подвержена этому явлению, но на этот случай у нее есть несколько упражнений на дыхание.

«Сконцентрируйтесь на медленном глубоком дыхании диафрагмой на протяжение десяти минут. Закройте правую ноздрю и глубоко вдохните 26 раз левой ноздрей. Сядьте в постели с прямой спиной и прижмите кончик языка к небу. Сохраняя это положение, закройте рот и вдохните через нос на четыре счета. Задержите дыхание, считая до семи. А затем медленно выдыхайте через рот на восемь счетов. Повторите весь цикл четыре раза. Вдохните через левую ноздрю, задержите дыхание и выдыхайте через правую. Затем делайте вдох правой ноздрей, снова задержите дыхание и выдыхайте левой. Вдыхайте, медленно считая до трех, выдыхайте, считая до шести», — посоветовала Андоленко.

Instagram @karina_andolenko

Фанаты поблагодарили актрису за рекомендации, многие тоже сетовали на то, что не могут уснуть подолгу.

«Спасибо вам огромное за ваше обаяние и красоту. А со сном все наладится!»

«А мне ничего не помогает, бессонница наше все»

«Бессонница — это плата за богатое воображение», — рассуждали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, Карина Андоленко рассказала о защите легких от коронавируса по методу астрологов.