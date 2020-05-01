Певица Рита Ора раззадорила фанатов сексуальной формой для тренировок
Девушка показала, как занимается спортом в очень откровенном костюме с глубоким вырезом.
Закрыть
Смотрите также:
«Классный папа»: Башаров поделился архивным снимком с дочерью Амели
«Галина Сергеевна повзрослела»: Арзамасова в платье с глубоким декольте восхитила юзеров
«Не успеваю ничего»: Саша Савельева пожаловалась, что ее «захватили мамские дела»
«У меня живот огромный»: Оксана Самойлова пожаловалась на лишние килограммы
Королевский день рождения: Киркоров роскошно отметил 53-летие — видео
В коме два года: звезда «Миража» раскрыла подробности смерти солистки «Фристайла»
«Царица!» — Подольская в роскошном вечернем платье вышла на прогулку с собаками
Айза Анохина страдает от ужасных последствий пластики — видео
«Не останавливайся!» — Рианна взорвала сеть снимком в прозрачном белье
«Сексуальная милашка»: «британская Кардашьян» в бикини похвасталась пышной грудью
«Наши будущие врачи»: Галустян нарядил дочь и племянника в костюмы медиков
«Люблю себя такой»: Виктория Боня показала складки на животе
Карина Андоленко поделилась нетрадиционным способом борьбы с бессонницей
«Бесподобна»: Михайловская в роковом образе рассказала о любви к испанскому кино
«Куколка»: звезда фильма «Тариф Новогодний» покрасовалась в платье с кружевом
«Зато красивая»: Анна Михалкова пожаловалась, что ее мозг «впал в спячку»
«Как и не рожала»: Андрей Черкасов забрал жену с сыном из роддома
«Из прошлой жизни»: босая Арзамасова на берегу моря показала, как нужно радоваться жизни
«Некуда нафуфыриться»: тоскующая Пынзарь нарядилась в платье с декольте
«Волшебница»: Наталья Бочкарева «сломала мозг» подписчикам оптической иллюзией
Самоизоляция в спортивном ритме: Валерия сделала стойку на голове — видео
«Потрясающая»: Кортни Кардашьян покорила фанатов снимком в крошечном бикини
Галкин оригинально поздравил Киркорова с днем рождения, разобрав его аптечку
Кайли Дженнер уличили в ретуши фигуры на снимке в бассейне
«Без штанов, но в шляпе»: Тарзан завел поклонников полуголым фото
Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @ritaora
Британская певица и актриса 29-летняя Рита Ора взбудоражила поклонников горячими снимками своих тренировок. Судя по всему, в самоизоляции девушка решила увлечься спортом. На фото она предстала в облегающем фигуру костюме с глубоким декольте.
«Я начала наносить красную помаду и яркие цветные кроссовки, это случилось», — призналась звезда.
Фолловеры пришли в восторг от откровенных фотографий. Многие захотели принять участие в тренировках с таким сексуальным инструктором как Рита.
«Я буду твоим партнером по спортзалу»
«Горячо»
«Давай заниматься вместе!»
«Какая красотка!»
«Мне нужен такой тренер как ты», — флиртовали в сети с певицей поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рита Ора сделала новое тату на одном из самых неожиданных мест.
Читайте также
74%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?