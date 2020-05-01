Певица Рита Ора раззадорила фанатов сексуальной формой для тренировок

Британская певица и актриса 29-летняя Рита Ора взбудоражила поклонников горячими снимками своих тренировок. Судя по всему, в самоизоляции девушка решила увлечься спортом. На фото она предстала в облегающем фигуру костюме с глубоким декольте.

«Я начала наносить красную помаду и яркие цветные кроссовки, это случилось», — призналась звезда.

Instagram @ritaora

Фолловеры пришли в восторг от откровенных фотографий. Многие захотели принять участие в тренировках с таким сексуальным инструктором как Рита.

«Я буду твоим партнером по спортзалу»

«Горячо»

«Давай заниматься вместе!»

«Какая красотка!»

«Мне нужен такой тренер как ты», — флиртовали в сети с певицей поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рита Ора сделала новое тату на одном из самых неожиданных мест.