Политолог: случай с Мишустиным показывает, что никто не застрахован от COVID-19

Ситуация с заболеванием коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина доказывает то, что никто не застрахован от подобного заражения. Такое мнение высказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Это показывает, что коронавирусом может заразиться любой человек… С этой точки зрения, это напоминает нам, как правильно и осторожно проводить майские праздники», — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что новость о заболевании главы кабмина «лишний раз показывает, что никто не прячется в частных клиниках и, соответственно, кабинетах».

Абзалов добавил, что если заболевание у Мишустина будет протекать в легкой форме, то он не будет госпитализирован и перенесет заболевание, продолжая деятельность, а временная передача полномочий вице-премьеру Андрею Белоусову сохранит определенный баланс, так как последний курирует экономические вопросы.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал 5-tv.ru, где будет лечиться Михаил Мишустин.

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