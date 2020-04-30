Политолог: случай с Мишустиным показывает, что никто не застрахован от COVID-19
Майские праздники важно провести с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, напоминает эксперт.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Ситуация с заболеванием коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина доказывает то, что никто не застрахован от подобного заражения. Такое мнение высказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
«Это показывает, что коронавирусом может заразиться любой человек… С этой точки зрения, это напоминает нам, как правильно и осторожно проводить майские праздники», — пояснил он.
Политолог подчеркнул, что новость о заболевании главы кабмина «лишний раз показывает, что никто не прячется в частных клиниках и, соответственно, кабинетах».
Абзалов добавил, что если заболевание у Мишустина будет протекать в легкой форме, то он не будет госпитализирован и перенесет заболевание, продолжая деятельность, а временная передача полномочий вице-премьеру Андрею Белоусову сохранит определенный баланс, так как последний курирует экономические вопросы.
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал 5-tv.ru, где будет лечиться Михаил Мишустин.
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