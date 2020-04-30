Майские праздники важно провести с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, напоминает эксперт.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Ситуация с заболеванием коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина доказывает то, что никто не застрахован от подобного заражения. Такое мнение высказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Это показывает, что коронавирусом может заразиться любой человек… С этой точки зрения, это напоминает нам, как правильно и осторожно проводить майские праздники», — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что новость о заболевании главы кабмина «лишний раз показывает, что никто не прячется в частных клиниках и, соответственно, кабинетах».

Абзалов добавил, что если заболевание у Мишустина будет протекать в легкой форме, то он не будет госпитализирован и перенесет заболевание, продолжая деятельность, а временная передача полномочий вице-премьеру Андрею Белоусову сохранит определенный баланс, так как последний курирует экономические вопросы.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал 5-tv.ru, где будет лечиться Михаил Мишустин.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
День Кузьмы-огородника: что можно и что нельзя делать 1 мая
23:44
Российские военные продезинфицировали этнодеревню Кустурицы
23:31
«В родных стенах, а не в больничной палате»: Надежда Бабкина сообщила о своем выздоровлении
23:24
Александр Емельяненко «запечатлел» светлые мысли в своей голове — фото
23:13
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
23:04
Политолог: случай с Мишустиным показывает, что никто не застрахован от COVID-19

Сейчас читают

Пять пар российских актеров, похожих между собой, как будто братья-близнецы
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок