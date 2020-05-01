🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 мая, Луна в знаке Лев благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. ♈ Овен

Определитесь, чего вы ищете — ни к чему не обязывающей сексуальной связи или глубоких чувственных отношений. Если вы склоняетесь к первому варианту, то не нужно морочить голову своему партнеру. Скажите все, как есть, и не играйте с чужими чувствами.

Космический совет: не нужно разбивать сердца.

♉ Телец

Похоже, во время самоизоляции у вас возникли серьезные проблемы с питанием. Только и делаете, что мечтаете о сырной пасте и пицце на толстом тесте? Пора взять свои желания под контроль. Всегда можно найти компромисс. Приготовьте кабачковую запеканку с сыром, это снизит количество потребляемых калорий, но удовлетворит вашу тягу к сыру.

Космический совет: практикуйте умеренность.

♊ Близнецы

Время и энергия — деньги. Перестаньте ходить туда, куда вам не хочется, и общаться с теми, кто вам неприятен. И не позволяйте другим принимать решения за вас.

Космический совет: умейте вовремя выйти из игры.

♋ Рак

Настало время для серьезных внутренних изменений. Пора сделать заботу о себе приоритетным занятием. Научитесь говорить «да» себе, и «нет» — всем остальным. Они итак слишком долго вас использовали.

Космический совет: позвольте себе получать то, чего вы действительно заслуживаете.