В самоизоляции возлюбленная Тимати 24-летняя Анастасия Решетова буквально «завалила» подписчиков фото и видео с сыном Ратмиром в главной роли. На сей раз звезда опубликовала в Instagram ролик, в котором купает малыша в ванне. На кадрах отчетливо видно — у ребенка знаменитостей невероятно длинные черные реснички. Мама очаровашки восхитилась чадом.

«У меня в салоне такие ресницы можно нарастить, если что!» — написала невеста рэпера в микроблоге.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Полугодовалый Ратмир — первенец Анастасии Решетовой. Модель буквально души не чает в собственном ребенке. Она любит показывать подписчикам, как ее малыш проводит время. Недавно она опубликовала видео, в котором Тимати нянчится с сыном и поднимает его на руках, играя в «самолетик».

Позже, все также скучая в самоизоляции, Анастасия Решетова благодаря специальному приложению «прилепила» на лицо маленького наследника усы и бороду. Однако сын не стал единственным «развлечением» звезды во время пандемии коронавируса. Манекенщица с удовольствием начала делиться с фанатками видео-тренировками и различными рекомендациями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова продемонстрировала комплекс упражнений для упругих ягодиц.