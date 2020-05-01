У семилетней девочки — острый лимфобластный лейкоз. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга.

Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Федюкиной

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала семилетняя Маша Федюкина. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия не помогла, рак оказался сильнее. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга. Маше повезло, у нее есть донор. Но операция невозможна без подготовительного курса лечения препаратом, который стоит почти два миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 8 160 754 рублей.

Спасибо вам.

Тема:
День Добрых Дел
30 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Федюкиной
24 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
23 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
17 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Дани Славянского
16 апр
На Пятом канале «День добрых дел» для Дани Славянского
10 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Зарифы Гоман
9 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Зарифы Гоман
3 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Демьяна Зубова
2 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова
27 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:05
«У меня живот огромный»: Оксана Самойлова пожаловалась на лишние килограммы
8:54
Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
8:48
«В салоне такие нарастить можно!» — Решетова показала невероятно длинные ресницы сына Тимати
8:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Федюкиной
8:35
Военные поздравили 99-летнего ветерана концертом и онлайн-авиапарадом
8:27
«Галина Сергеевна повзрослела»: Арзамасова в платье с глубоким декольте восхитила юзеров

Сейчас читают

Российские знаменитости, поменявшие молодых жен на еще более юных
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок