Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Федюкиной
| Нюра Незванова Здоровье 24
У семилетней девочки — острый лимфобластный лейкоз. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга.
Фото: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала семилетняя Маша Федюкина. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия не помогла, рак оказался сильнее. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга. Маше повезло, у нее есть донор. Но операция невозможна без подготовительного курса лечения препаратом, который стоит почти два миллиона рублей.
На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 8 160 754 рублей.
Спасибо вам.
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