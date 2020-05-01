Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Федюкиной

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала семилетняя Маша Федюкина. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия не помогла, рак оказался сильнее. Единственный шанс на выздоровление — пересадка костного мозга. Маше повезло, у нее есть донор. Но операция невозможна без подготовительного курса лечения препаратом, который стоит почти два миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 8 160 754 рублей.

Спасибо вам.