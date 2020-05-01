В ведомстве подчеркнули, что контроль за трезвостью российских автомобилистов будет особенно строгим.

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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, Красильников Станислав

Автоинспекторы на протяжении майских праздников будут устраивать массовые рейды по выявлению пьяных водителей во всех регионах России. Как отметили в ГИБДД, также в ходе спецопераций будет проводиться работа по выявлению нарушителей правил дорожного движения.

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует ТАСС представителя ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывать на лояльность со стороны стражей дорог автолюбителям «подшофе» не придется. Контроль за трезвостью водителей будет в эти дни особенно строгим. Пристальное внимание автоинспекторов к проблематике управления транспортными средствами в пьяном виде обусловлено неутешительной статистикой.

В ГИБДД призвали автолюбителей своевременно информировать инспекторов о неадекватных водителях на дорогах. Кроме того, стражи дорог рекомендуют участникам движения совершать поездки на личном транспорте только при крайней необходимости и максимально соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ГИБДД разъяснили порядок передвижения между городами в период самоизоляции.

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