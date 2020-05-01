Инцидент произошел вечером 30 апреля в Невском районе Северной столицы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

Момент кражи мобильных телефонов в одном из салонов связи в Петербурге попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 30 апреля на улице Дыбенко в Невском районе.

На кадрах видно, как злоумышленник под видом потенциального покупателя у стойки рассматривает гаджеты. В определенный момент молодой человек хватает два телефона и бросается на выход. В след за ним бегут продавец и очевидец.

Выяснилось, что предполагаемый воришка был задержан силами неравнодушных петербуржцев и передан в руки подоспевших правоохранителей. Подозреваемым оказался нигде неработающий 28-летний приезжий из Карачаево-Черкесии. Сумма ущерба составила более 39 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об аресте злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более двухсот тысяч рублей похитила у воспитанника замдиректора детского дома в Петербурге.

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