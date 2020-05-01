Известная телеведущая Лера Кудрявцева подала судебный иск к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину. За оскорбление чести и достоинства, по предварительным данным, звезда требует 2,5 миллиона рублей.

Как оказалось, музыкант регулярно позволяет себе критиковать Кудрявцеву на публике, причем делает это, по ее мнению, не конструктивно. Так, например, совсем недавно Разин заявил, что телеведущая построила карьеру только благодаря «постельным интригам».

«Настоящий отец сына Леры — ее бывший муж, барабанщик „Ласкового мая“ Сергей Ленюк. Она даже меня обхитрила. Закончилось все тем, что Лера оставила ребенка Ленюку и начала делать свою карьеру. Брак с Ленюком был нужен ей исключительно для того, чтобы перебраться в Москву», — цитирует «Теленеделя» известного продюсера.

Кроме того, по информации других СМИ, Андрей Разин опускался и до того, что рассказывал якобы правдивые истории о вызове в гостиницу девочек легкого поведения, среди которых по его словам была и Кудрявцева.

«Он психически больной человек! Нормальным людям это понятно, глядя на него. Чем чудовищнее ложь, тем правдоподобнее она слушается. И эту ложь очень многие хотят принять за правду: „Ах, ты проституткой была! Вот, значит, как!“ — и радуются» — прокомментировала ситуацию Лера в эфире программы «Алена, блин!».

В заключение телеведущая добавила, что терпеть незаслуженные оскорбления вечно она не намерена.

Известно, что иск от Кудрявцевой о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Мосгорсуд 6 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Андрей Разин начал открыто угрожать Лере Кудрявцевой. Яблоком раздора на сей раз стал телеведущий Дмитрий Шепелев.