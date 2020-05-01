Скандально известная телеведущая Ксения Собчак еще каких-то пять лет назад даже не подозревала, что станет прекрасной и любящей мамой. Во многих ранних интервью светская львица признавалась: она терпеть не может детский плач и вряд ли будет готова родить. Но чудо произошло.

Сегодня Ксения хотя бы раз в неделю хвалится успехами трехлетнего Платона в своем Instagram. Например, недавно звезда выложила пост, где рассказала трогательную историю о том, как ее малыш внезапно признался, за что любит знаменитую маму.

«На мой вопрос: „Платон, что ты больше всего любишь, когда мама делает? Целует, гладит, щекотит, поет песенки?“ — ответ: „Когда мама меня кормит!“. Честный русский парень растет!» — заметила Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

В комментариях фолловеры теледивы признались, что заявление Платона их очень удивило. Ведь обычно дети ценят покупку игрушек или походы по развлекательным центрам, но никак не манные каши по утрам. Однако так или иначе все поклонники сошлись во мнении, что лучшего ответа на этот каверзный вопрос, наверное, не найти.

«Никаких сюсю-мусю, мужик!»

«Чувства чувствами, а борщ будет всегда!»

«Какой хороший мальчик!!!»

«Платон — красавчик! А за что еще любить? Шучу!» — откликнулись на рассказ Ксении подписчики.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео, где трехлетний сын Ксении Собчак читает стихотворение ко Дню Победы.