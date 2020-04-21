«Сладкий сынок»: Платон Собчак-Виторган прочитал стихотворение в честь Дня Победы
Трехлетний мальчуган звездных родителей проникновенно вспомнил о павших в Великой Отечественной войне.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Сын знаменитой телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, несмотря на перенос всех праздничных мероприятий, готовится к Дню Победы.
Трехлетний мальчуган прочитал стих Михаила Исаковского «Куда б ни шел, не ехал ты», посвященное памяти погибших советских солдат. Ксения разместила это видео в Instagram.
«Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись
Кто б ни был ты: рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух,
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег», — трогательно произносит малыш.
Подписчики теледивы пришли в умиление от маленького патриота.
«Какой милаш! Любите своих деток!»
«Такой очаровательный парень растет, кайф!»
«Так проникновенно рассказал! Сладкий сынок!»
Ранее в сети появился снимок, как сын Собчак Платон нежно целует в щечку свою подружку — дочку Яны Расковаловой.
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