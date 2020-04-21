«Сладкий сынок»: Платон Собчак-Виторган прочитал стихотворение в честь Дня Победы

Трехлетний мальчуган звездных родителей проникновенно вспомнил о павших в Великой Отечественной войне.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
День Победы

Сын знаменитой телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, несмотря на перенос всех праздничных мероприятий, готовится к Дню Победы.

Трехлетний мальчуган прочитал стих Михаила Исаковского «Куда б ни шел, не ехал ты», посвященное памяти погибших советских солдат. Ксения разместила это видео в Instagram.

«Куда б ни шел, ни ехал ты,

Но здесь остановись

Могиле этой дорогой

Всем сердцем поклонись

Кто б ни был ты: рыбак, шахтер,

Ученый иль пастух,

Навек запомни: здесь лежит

Твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня

Он сделал все, что мог:

Себя в бою не пожалел,

А Родину сберег», — трогательно произносит малыш.

Подписчики теледивы пришли в умиление от маленького патриота.

«Какой милаш! Любите своих деток!»

«Такой очаровательный парень растет, кайф!»

«Так проникновенно рассказал! Сладкий сынок!»

Ранее в сети появился снимок, как сын Собчак Платон нежно целует в щечку свою подружку — дочку Яны Расковаловой.

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