Ученый спрогнозировал пики эпидемии коронавируса в РФ по федеральным округам
По словам кандидата экономических наук Агаси Тавадяня, общее количество зараженных COVID-19 в стране составит 350-450 тысяч.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; Reuters
Эксперт Центра экономических исследования кандидат экономических наук Агаси Тавадян спрогнозировал пики распространения коронавируса в России по федеральным округам, сообщает РИА Новости. В основе расчетов ученого лежат построенная на статистических данных логарифмическая кривая.
Агаси Тавадян отметил, что максимальное количество инфицированных COVID-19 в Москве начнет фиксироваться в ближайшие дни.
«Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось, и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии», — уверен эксперт.
Ученый уточнил, что окончание пандемии нового внеклеточного агента в столице ожидается в начале августа. Общее количество инфицированных достигнет 130-170 тысяч человек.
«Динамика ЦФО в совокупности напоминает динамику Москвы. Только в Москве прогнозируется около пяти тысяч ежедневных случаев в период пика. По окончании этой волны в субъектах ЦФО, не считая Москву и Московскую область, будет зарегистрировано около 60 тысяч позитивных случаев», — сказал Агаси Тавадян.
Эксперт отметил, что в Петербурге пик распространения коронавируса прогнозируется на конец мая. В Северной столице после 13 апреля динамика выглядит более или менее стабильной. Максимальное количество заболевших в Северо-Западном округе будет отмечен во второй декаде наступившего месяца.
В Приволжском федеральном округе до 22 апреля фиксировался ощутимый прирост числа заболевших COVID-19. После этого произошел перелом и, согласно полученным данным, пик наступит в начале мая.
«Сейчас прогноз таков — пик в ПФО наступит в начале мая. В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», — сказал ученый.
Агаси Тавадян указал, что в Сибирском федеральном округе нелегко было выделить четкую динамику. В данный момент угол ускорения находится в позитивном статусе, что позволяет предположить — пик заболеваемости коронавирусом придется здесь на середину мая.
По расчетам ученого, пик пандемии COVID-19 в Северо-Кавказском округе ожидается во второй половине текущего месяца. Тогда как в Уральском — в середине июня. Южный федеральный округ преодолеет порог максимального распространения инфекции в конце мая. В Дальневосточном округе пик ожидается в первой декаде последнего месяца весны.
Эксперт добавил, что общее количество зараженных коронавирусом жителей России достигнет 350-450 тысяч человек.
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