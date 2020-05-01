По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, основные критерии снятия ограничений связаны со снижением количества заразившихся коронавирусом.

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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил; Reuters

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС рассказала о послаблении режима самоизоляции в РФ, введенного в условиях угрозы распространения коронавируса. По ее словам, снятие ограничительных мер может начаться с разрешения россиянам совершать небольшие прогулки.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать», — сказала Анна Попова.

Руководитель ведомства пояснила, что ряд основных критериев для поэтапной отмены режима самоизоляции в стране связан со снижением темпов прироста количества инфицированных COVID-19.

Помимо прочего, в рамках этих целей необходимо иметь наличие свободных коек в стационарах для лечения больных коронавирусом, а также увеличение числа тестирований на наличие инфекции.

«Сегодня нам удалось избежать взрывного роста, у нас на сегодня по стране очень значительное количество свободных коек. Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно», — отметила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что роста числа заболевших COVID-19 избежать не удастся. Несмотря на это, главным фактором является отсутствие прироста темпов инфицирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 13 тысяч россиян излечились от коронавируса.

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