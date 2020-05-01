Звезда сериала «Султан моего сердца» заразила поклонников праздничным позитивом.

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Праздничное настроение по случаю Первомая передалось подписчикам Александры Никифоровой. Звезда сериала «Султан моего сердца» выложила в Instagram оригинальный снимок, где лежит в скирде посреди сеновала. Фотограф запечатлел ее сверху.

Оригинально в этом фото как место и угол съемки, так и образ актрисы. На ней необычно вышитое платье стилизованное под старину, а поверх него кожаная куртка-«косуха». 

Instagram @alexandra_nikiforova_official

«Мир-труд-май! С праздником трудящихся от „уже месяц как не трудящейся“. Вынуждена признать, за месяц узнала о себе много нового: например, не так-то сильно я люблю готовить, как мне казалось. Единственное, что бы сейчас не отказалась пожарить — это шашлык… Хорошо, что он не терпит женских рук, а то на балконе неудобно было бы, наверно», — написала Никифорова.

В комментариях поклонники отреагировали на актуальную для майских праздников тему шашлыка, так что у многих участников побежали слюнки. При этом далеко не все вспомнили, что на дворе разгар пандемии коронавируса, и с пикниками стоит повременить. Большинство же в комментариях отметило удачное фото, позитивный посыл и давно признанную зрителями красоту позирующей девушки.

«Смотрите, не устройте пожар!»

«Фото, Саша, удивительное. Вы очаровательны»;

«Сашенька! С Праздником! Этот кадр фантастически классный!»

«Красавица! Смотреть, не насмотреться»;

«Ну, вы просто нереальная», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты звезды «Султана моего сердца» Александры Никифоровой обсуждают ее возможный роман.

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