Кальян, музыка, машины: петербуржцы устроили масштабную автотусовку, несмотря на режим самоизоляции
По подсчетам очевидцев, в мероприятии участвовали порядка ста машин.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Mikhailichenko; 5-tv.ru
Жители Северной столицы могли наблюдать в ночь с 1 на 2 мая так называемое автошоу под открытым небом. На парковке за стадионом «Газпром-Арена» собрались порядка ста машин. Одни показывали мощность своего автомобиля, дрифтуя по асфальту, другие общались, слушали музыку, танцевали, курили кальян. Кто-то даже посадил в свой автомобиль надувную резиновую куклу — одним словом, тусовка удалась.
Веселые компании разъехались около часа ночи.
И все это, несмотря на опасность распространения коронавирусной инфекции и ограничительные меры, введенные в связи с пандемией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все запреты и ограничения в Петербурге, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 11 мая включительно. Жителям Северной столицы рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе медицинские маски, респираторы и другие текстильные изделия.
На сегодняшний день в Петербурге 4411 инфицированных COVID-19, скончались — 33 человека, полностью выздоровели — 779.
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