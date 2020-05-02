Кальян, музыка, машины: петербуржцы устроили масштабную автотусовку, несмотря на режим самоизоляции

Жители Северной столицы могли наблюдать в ночь с 1 на 2 мая так называемое автошоу под открытым небом. На парковке за стадионом «Газпром-Арена» собрались порядка ста машин. Одни показывали мощность своего автомобиля, дрифтуя по асфальту, другие общались, слушали музыку, танцевали, курили кальян. Кто-то даже посадил в свой автомобиль надувную резиновую куклу — одним словом, тусовка удалась.

Веселые компании разъехались около часа ночи.

И все это, несмотря на опасность распространения коронавирусной инфекции и ограничительные меры, введенные в связи с пандемией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все запреты и ограничения в Петербурге, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 11 мая включительно. Жителям Северной столицы рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе медицинские маски, респираторы и другие текстильные изделия.

На сегодняшний день в Петербурге 4411 инфицированных COVID-19, скончались — 33 человека, полностью выздоровели — 779.

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