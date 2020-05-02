Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков проводит время в самоизоляции с женой, моделью Аленой Красновой. Несмотря на то, что пара уединенно живет на даче уже почти два месяца, чувства супругов не остывают. Романтический вечер у мангала, который устроили молодые люди, показала подписчикам в сторис Instagram счастливая жена внука Примадонны.

На кадрах видно, что Пресняков и Краснова решили впервые за это время выбраться за пределы участка к реке. Вид, открывающийся взору, и правда, умиротворяет. Когда наступили сумерки, пара устроила романтический ужин возле открытого огня — они разожгли мангал на террасе, чтобы насладиться вечером и обществом друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена внука Пугачевой Алена Краснова снялась в домашней обстановке с любимым шпицем.