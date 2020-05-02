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Как в фильме для взрослых: «австралийская Кардашьян» показала пикантный снимок с сестрой

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Ниса Мурзанаева
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Блогер не стесняется демонстрировать аппетитные формы перед огромной аудиторией.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

Популярная блогер Холли-Дейзи Коффи, прозванная в сети «австралийской Кардашьян» за пышные формы, опубликовала в Instagram очередной «горячий» снимок. На фотографии красавица позирует с белокурой девушкой, которую называет сестрой. Обе барышни одеты в крошечные бикини, позволяющие пользователям соцсети по достоинству оценить их потрясающие фигуры.

«Маленькая сестра и большая сестра!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Соблазнительная фотография буквально «взорвала» сеть. За несколько часов публикация набрала около 30 тысяч отметок «мне нравится». Поклонники восхитились красотой и идеальными фигурами «австралийской Кардашьян» и ее сестренки.

«Вы выглядите, как в фильме для взрослых!»

«Почему ты скрывала ее от нас?!»

«Красивые девчонки!»

«Маленькие сестрички, безусловно, самые фотогеничные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «австралийская Кардашьян» в ультракоротких шортиках покрасовалась у океана.

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