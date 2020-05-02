«А нам все равно»: чопорные англичане с размахом отметили День голого садовода

Многие считают, что британцы — сдержанные и серьезные люди. Однако жизнь доказывает обратное.

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Фото, видео: Instagram @gertrude_wellease, @mr_plantgeek, @_roy.g.biv

День голого садовода — один из самых экстравагантных и провокационных международных праздников, который традиционно отмечается в первую субботу мая. В этот день все, кто хоть сколько-нибудь любит природу, в стремлении сплотиться с ней раздеваются догола и делают забавные фото на память. Кстати, нередко отъявленные садоводы и огородники нагишом занимаются и ландшафтными работами.

Удивительно, но в 2020 году особо отличились чопорные британцы. Несмотря на самоизоляцию, они массово раздевались и бегали в таком виде по полям, лугам, лесам и загородным участкам.

Вот, например, милая женщина, совсем не стесняясь своих форм, позирует возле дерева и кокетливо кушает сочное яблоко. Кажется, она по-настоящему счастлива!

Instagram @gertrude_wellease

К слову, в забавном флешмобе участвуют не только прекрасные дамы, но и представители сильного пола. Вот один из пользователей Instagram, зарегистрированный под ником @mr_plantgeek, не побоялся обнажиться прямо в собственной теплице.

«Добро пожаловать в мир обнаженных садоводов! А ну-ка быстро выкладывайте свои телеса!» — призвал подписчиков смельчак.

Instagram @mr_plantgeek

Несмотря на то, что раскрепощенное поведение британцев поразило многих пользователей, это не значит, что жители других стран забыли о празднике. Так, например, шикарной фигурой на фоне скота и лугов похвасталась юная девушка из Канады.

«Извините за фото, но не могу поступить иначе! Здесь я со своими друзьями! Кстати, еще одно преимущество жизни за городом, не правда ли? И никаких полосок на загорелом теле от купальника. Шутки в сторону: сегодня я отмечаю праздник! Кстати, сад уже начал давать первые плоды! А мои ногти все еще в грязи… Как же хорошо!» — отметила @cattlecait.

Instagram @cattlecait

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