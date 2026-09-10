«Бизон», «Монохром» и «Цитадель»: что Россия представила на авиасалоне в Египте

Эфирная новость 24 0

Появление ракет на международной выставке стало четким посланием, что российские авиационные системы активно развиваются.

Фото, видео: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оружие, которое еще недавно казалось фантастикой, сегодня можно увидеть на международном авиасалоне в египетском Эль-Аламейне. Российские специалисты привезли туда новейшие авиационные и беспилотные системы — разработки, способные серьезно изменить характер современного воздушного боя. Многое представлено впервые.

Примечательно, что экспозиция находится на месте одного из ключевых сражений времен Второй мировой. Когда-то там решалась судьба Африки, а сегодня — показывают военные технологии будущего. Из Египта корреспондент «Известий» Халил Ахмед.

В небе над Египтом 9 сентября российские самолеты. Главная звезда авиакосмического салона, Су-57Э, исполнил переворот или обратный иммельман.

Российский самолет известен тем, что сочетает в себе сниженную радиолокационную заметность и высокую маневренность. Он многофункционален и предназначен для высокоточного поражения целей.

Новые средства поражения демонстрируются впервые, они разработаны специально для Су-57. Это ракета и одновременно беспилотник С-71М «Монохром», способный самостоятельно выбрать и распознать цель, С-71К «Ковер» с боевой частью авиабомбы ФАБ-250 и уже проверенная в бою ракета «Бандероль».

Последнюю ВСУ не любят особенно. На ее счету тысячи пораженных целей даже в самых защищенных районах. И, по оценкам экспертов, появление этих ракет на международной выставке — четкое послание и демонстрация: российские авиационные системы активно развиваются.

Еще одна новинка и результат кропотливой работы конструкторов Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха — самолет Як-130М. На борту новейшие системы, а сам образец является эффективным легким боевым самолетом для разных задач.

«Это учебно-боевой модернизированный самолет, который получил прицельные системы, что также позволило ему значительно увеличить номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения», — рассказал летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Александр Гуськов.

И российская продукция пользуется спросом. Интерес в странах Африки и на Ближнем Востоке растет. Помимо самолетов и ракет на авиасалоне представлены средства малого ПВО для борьбы с дронами и большими БПЛА: новая система «Бизон», комплекс «Цитадель», обновленный ЗРК «Панцирь-СМД-Е».

В современных условиях это оружие особенно актуально и необходимо. На счету последнего сотни уничтоженных целей, а новинки уже находятся на боевом дежурстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:25
Будущая мама: Иракли в поиске женщины, которая родит ему ребенка
3:34
Мучительно и невыносимо: жители Киева столкнулись с острой нехваткой продуктов
3:12
«Притча о блудном сыне»: Захарова обратилась к уехавшим из страны россиянам
2:53
«Бизон», «Монохром» и «Цитадель»: что Россия представила на авиасалоне в Египте
2:25
Фаст-фэшн: молодое поколение переходит на «одноразовую» одежду
2:08
Вспышка нового вируса в Китае: среди очагов оказался Ухань

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео