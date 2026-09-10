«Бизон», «Монохром» и «Цитадель»: что Россия представила на авиасалоне в Египте

Оружие, которое еще недавно казалось фантастикой, сегодня можно увидеть на международном авиасалоне в египетском Эль-Аламейне. Российские специалисты привезли туда новейшие авиационные и беспилотные системы — разработки, способные серьезно изменить характер современного воздушного боя. Многое представлено впервые.

Примечательно, что экспозиция находится на месте одного из ключевых сражений времен Второй мировой. Когда-то там решалась судьба Африки, а сегодня — показывают военные технологии будущего. Из Египта корреспондент «Известий» Халил Ахмед.

В небе над Египтом 9 сентября российские самолеты. Главная звезда авиакосмического салона, Су-57Э, исполнил переворот или обратный иммельман.

Российский самолет известен тем, что сочетает в себе сниженную радиолокационную заметность и высокую маневренность. Он многофункционален и предназначен для высокоточного поражения целей.

Новые средства поражения демонстрируются впервые, они разработаны специально для Су-57. Это ракета и одновременно беспилотник С-71М «Монохром», способный самостоятельно выбрать и распознать цель, С-71К «Ковер» с боевой частью авиабомбы ФАБ-250 и уже проверенная в бою ракета «Бандероль».

Последнюю ВСУ не любят особенно. На ее счету тысячи пораженных целей даже в самых защищенных районах. И, по оценкам экспертов, появление этих ракет на международной выставке — четкое послание и демонстрация: российские авиационные системы активно развиваются.

Еще одна новинка и результат кропотливой работы конструкторов Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха — самолет Як-130М. На борту новейшие системы, а сам образец является эффективным легким боевым самолетом для разных задач.

«Это учебно-боевой модернизированный самолет, который получил прицельные системы, что также позволило ему значительно увеличить номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения», — рассказал летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Александр Гуськов.

И российская продукция пользуется спросом. Интерес в странах Африки и на Ближнем Востоке растет. Помимо самолетов и ракет на авиасалоне представлены средства малого ПВО для борьбы с дронами и большими БПЛА: новая система «Бизон», комплекс «Цитадель», обновленный ЗРК «Панцирь-СМД-Е».

В современных условиях это оружие особенно актуально и необходимо. На счету последнего сотни уничтоженных целей, а новинки уже находятся на боевом дежурстве.

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