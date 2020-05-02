Церемония в честь 75-летия капитуляции войск вермахта прошла в Берлине

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложили венки у дома, в котором 75 лет назад, 2 мая 1945 года, немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в столице Германии. Российское посольство вело трансляцию мероприятия на своей странице в Facebook.

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила без участия публики, однако за ней наблюдали, соблюдая социальную дистанцию в полтора метра, несколько десятков прохожих.

«Сейчас мы боремся с коронавирусом, но есть и другие вещи, которые не теряют важности. Все мы знаем, что это был важный шаг к окончанию войны», — отметил Михаэль Мюллер, призвав бороться с любыми проявлениями ксенофобии.

Венок к историческому зданию возложил также посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко. По данным берлинской газеты Der Tagesspiegel, приглашение направлялось и украинскому посольству, однако там участвовать в мероприятии отказались.

Как сообщает ТАСС, церемонии возложения цветов состоятся 8 и 9 мая возле советских памятников в Тиргартене и Трептов-парке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о взятии Берлина советскими войсками.