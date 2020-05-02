Церемония в честь 75-летия капитуляции войск вермахта прошла в Берлине
Российский посол Сергей Нечаев и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложили венки у здания, в котором 2 мая 1945 года был подписан документ о капитуляции.
Фото: Facebook / RusBotschaft
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложили венки у дома, в котором 75 лет назад, 2 мая 1945 года, немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в столице Германии. Российское посольство вело трансляцию мероприятия на своей странице в Facebook.
Из-за пандемии коронавируса церемония проходила без участия публики, однако за ней наблюдали, соблюдая социальную дистанцию в полтора метра, несколько десятков прохожих.
«Сейчас мы боремся с коронавирусом, но есть и другие вещи, которые не теряют важности. Все мы знаем, что это был важный шаг к окончанию войны», — отметил Михаэль Мюллер, призвав бороться с любыми проявлениями ксенофобии.
Венок к историческому зданию возложил также посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко. По данным берлинской газеты Der Tagesspiegel, приглашение направлялось и украинскому посольству, однако там участвовать в мероприятии отказались.
Как сообщает ТАСС, церемонии возложения цветов состоятся 8 и 9 мая возле советских памятников в Тиргартене и Трептов-парке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о взятии Берлина советскими войсками.
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