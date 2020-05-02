Российский посол Сергей Нечаев и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложили венки у здания, в котором 2 мая 1945 года был подписан документ о капитуляции.

Церемония в честь 75-летия капитуляции войск вермахта прошла в Берлине

Фото: Facebook / RusBotschaft

Тема:
День Победы

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложили венки у дома, в котором 75 лет назад, 2 мая 1945 года, немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в столице Германии. Российское посольство вело трансляцию мероприятия на своей странице в Facebook.

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила без участия публики, однако за ней наблюдали, соблюдая социальную дистанцию в полтора метра, несколько десятков прохожих.

«Сейчас мы боремся с коронавирусом, но есть и другие вещи, которые не теряют важности. Все мы знаем, что это был важный шаг к окончанию войны», — отметил Михаэль Мюллер, призвав бороться с любыми проявлениями ксенофобии.

Венок к историческому зданию возложил также посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко. По данным берлинской газеты Der Tagesspiegel, приглашение направлялось и украинскому посольству, однако там участвовать в мероприятии отказались.

Как сообщает ТАСС, церемонии возложения цветов состоятся 8 и 9 мая возле советских памятников в Тиргартене и Трептов-парке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о взятии Берлина советскими войсками.

Тема:
День Победы
1 мая
Военные поздравили 99-летнего ветерана концертом и онлайн-авиапарадом
30 апр
Репетиция воздушного парада Победы прошла в Петербурге
30 апр
Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть «День Победы»
30 апр
Парад для ветерана Великой Отечественной войны провели в Ленинградской области
30 апр
«Массандра» заложила в коллекцию вино к 100-летию Победы
30 апр
Авиация провела первую тренировку пролета над Петербургом перед Днем Победы
30 апр
«Никто не забыт»: Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится несмотря на пандемию
29 апр
Видео: 98-летняя «железная бабушка» записала песню ко Дню Победы
29 апр
«Бессмертный полк»: Как принять участие в акции из самоизоляции
29 апр
Наша благодарность победителям: на Пятом канале продолжается проект «Внуки Победы»

Читайте также

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

15:26
Церемония в честь 75-летия капитуляции войск вермахта прошла в Берлине
15:12
Священник о жизни и чудесах Матроны Московской в День памяти Святой
14:57
«Братцы-кролики»: жена Юдашкина показала трогательные объятия маленьких внуков
14:47
«Богиня»: Ани Лорак восхитила фанатов черно-белыми снимками
14:38
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
14:25
ТОП-5 вещей, которые растопят сердце любой женщины-одиночки

Сейчас читают

Актриса Татьяна Васильева решила лечиться дома
Как ведет себя каждый знак Зодиака, когда по-настоящему влюбляется
«Живет в некрасивом теле»: Лена Миро раскритиковала фитнес-курс Виктории Бони

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок