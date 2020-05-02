Популярная певица Бьянка удивила подписчиков ярким образом. Она выложила фото в своем профиле в Instagram, где предстала в летнем стильном костюме: обтягивающая красная юбка и красный топ в форме банта, прикрывающий лишь грудь. На ногах певицы красуются черные аккуратные босоножки, дополняющие образ.

«Привет всем городам! Как проходят выходные?» — поинтересовалась Бьянка.

Instagram @biankarnb

Подписчики оценили образ певицы и отметили ее красоту.

«Какая ты красивая»;

«Она шедевральна!»

«В подарочной упаковке», — написали пользователи.

Фанаты также поделились с Бьянкой своим времяпровождением на выходных.

«Медленно проходят. Скорей бы на работу опять»;

«На даче, тепло, хорошо»;

«На службе проходят — никто кроме нас», — рассказали фанаты.

Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, считается основателем российского R’n’B. Она стала одной из первых исполнительниц этого жанра в нашей стране. Бьянка сама пишет тексты, музыку и занимается продюсированием своих треков. Недавно певица начала заниматься благотворительностью. Артистка стала участницей проекта «Русская зима согреет всех», собранные средства от которого пошли на лечение больных детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песню Бьянки о коронавирусе с записью кашля раскритиковали в сети.