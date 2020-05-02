Пока все мирно сидят и ждут открытия салонов красоты, рэпер Джиган решил пренебречь правилами самоизоляции и воспользовался услугами парикмахера в карантин. Исполнитель выложил сторис в своем профиле в Instagram, где продемонстрировал подписчикам процесс стрижки.

Джиган без маски сидит в кресле, а мастер, также без средств индивидуальной защиты в этот момент «занимается» его головой. Видео рэпер никак не комментирует, а лишь довольно улыбается своему отражению в зеркале.

Instagram @iamgeegun

Причем, судя по последним фото в Instagram, Джиган снова вернулся в семью и проводит время с наследниками, а значит подвергает их опасности.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. Первая дочь — Ариела родилась в 2011 году, в 2014 году появилась на свет вторая дочка — Лея. В 2017 году в свой день рождения Оксана Самойлова родила третью дочь — Майю. А в этом году у супругов родился сын Давид.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова показала, как ее дочь пыталась дать младшему брату грязную соску.