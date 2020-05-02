«Это очень интимный момент»: молодая жена Макаревича о том, за что полюбила певца

Избранницей популярного артиста стала заядлая путешественница Эйнат Кляйн.

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Фото, видео: Instagram @_einatklein_; 5-tv.ru

Новость о том, что знаменитый музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз стала настоящий шоком для всей общественности. Ведь торжественное событие произошло еще в 2019 году, но известно о нем стало лишь несколько дней назад.

В интервью 5-tv.ru молодая супруга Макаревича Эйнат Кляйн поблагодарила редакцию за поздравления с бракосочетанием, а также рассказала, за что полюбила музыканта.

«Спасибо большое вам за поздравления! Я думаю, что это очень интимный момент. И если бы я любила какое-то конкретное качество, то вряд ли вышла бы за него замуж. Наверное, это целый набор совершенно разнообразных качеств», — призналась 5-tv.ru Кляйн.

Кроме того, Эйнат поведала, что сегодня она и Андрей находятся в сотнях километрах друг от друга. Он — в Москве, она — в Израиле. А виной всему — пандемия коронавируса. 

«С пандемией мы справляемся соответственно законодательству России и Израиля. Что предписано, то и делаем», — подытожила супруга музыканта.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит четвертая супруга Андрея Макаревича, а также рассказал о ее профессии и хобби.

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