Соседи замечали странности в семье, где при домашних родах умер ребенок
Ранее отец скончавшегося младенца пояснил, что они не стали обращаться за медицинской помощью из-за боязни заразиться коронавирусом.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Соседи рассказали о семейной паре, у которой во время домашних родов умер ребенок. Инцидент произошел в Москве в одном из домов на Туристской улице. Как пояснил 5-tv.ru глава семейства, они не стали обращаться к медикам из-за боязни заболеть COVID-19.
В свою очередь, соседи супругов отметили, что уже давно наблюдали в их поведении странности. Например, из квартиры доносились различные песни, звоны колокольчика и запах благовоний.
«Похожи на кришнаитов. Одежда соответствующая. В целом, как соседи — ничего плохого не могу сказать, всегда здоровались, достаточно вежливо себя вели. Но явно там много человек жило в квартире — группа такая организованная. Четыре-пять человек, может быть больше. Так на вскидку не могу сказать», — рассказал он.
«У них постоянно „Харе Кришна“, у них постоянно песни, они кушают и зовут всех звоночками. Это секта, скажем так», — отметила собеседница 5-tv.ru.
Кроме того, по словам женщины, ее соседка находилась примерно на пятом месяце беременности и не готовилась в ближайшее время к родам.
«У нее животик очень маленький был, это пять-шесть месяцев, не больше», — поделилась она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что домашние роды 27-летней женщины в Москве продолжались пять часов. В результате новорожденный умер.
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