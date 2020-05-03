Соседи замечали странности в семье, где при домашних родах умер ребенок

Соседи рассказали о семейной паре, у которой во время домашних родов умер ребенок. Инцидент произошел в Москве в одном из домов на Туристской улице. Как пояснил 5-tv.ru глава семейства, они не стали обращаться к медикам из-за боязни заболеть COVID-19.

В свою очередь, соседи супругов отметили, что уже давно наблюдали в их поведении странности. Например, из квартиры доносились различные песни, звоны колокольчика и запах благовоний.

«Похожи на кришнаитов. Одежда соответствующая. В целом, как соседи — ничего плохого не могу сказать, всегда здоровались, достаточно вежливо себя вели. Но явно там много человек жило в квартире — группа такая организованная. Четыре-пять человек, может быть больше. Так на вскидку не могу сказать», — рассказал он.

«У них постоянно „Харе Кришна“, у них постоянно песни, они кушают и зовут всех звоночками. Это секта, скажем так», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Кроме того, по словам женщины, ее соседка находилась примерно на пятом месяце беременности и не готовилась в ближайшее время к родам.

«У нее животик очень маленький был, это пять-шесть месяцев, не больше», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что домашние роды 27-летней женщины в Москве продолжались пять часов. В результате новорожденный умер.