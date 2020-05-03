Звезда «Друзей» Меттью Перри расстался с молодой возлюбленной

Меттью Перри закончил романтические отношения со своим менеджером — 28-летней Молли Хервиц. 50-летний актер встречался с 28-летней девушкой около двух лет, однако на протяжении долгого времени скрывал свои чувства от публики, пишет StarHit.

Что стало причиной разлада — неизвестно. Меттью Перри строго соблюдает режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции и проводит время в полном одиночестве, сообщил инсайдер из окружения звезды «Друзей».

Слухи о романе Меттью и Молли появились после того, как папарацци заметили их у одного из ресторанов в прошлом году. Затем менеджер подтвердила их в личном блоге — она поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина.

До этой связи звезда «Друзей» состоял в длительных отношениях с актрисой Лиззи Каплан, также известно о его романе с Джулией Робертс. Однако ходят слухи, что Перри никак не может найти свою половинку, так как безответно влюблен в свою партнершу по сериалу Кортни Кокс.

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