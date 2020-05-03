Украина обвинила Россию в незаинтересованности выяснять причины трагедии в Одессе
Спустя шесть лет власти Незалежной так и не смогли завершить расследование инцидента.
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Фото, видео: strana.ua; 24tv.ua; nv.ua; www.globallookpress.com / Ulf Mauder; ТАСС / Бабкин Владимир, Спринчак Валентин, Новодережкин Антон
Украина обвинила Россию в незаинтересованности выяснять причины трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 в районе Греческой площади. Соответствующее заявление распространил МИД Незалежной, сообщает РИА Новости.
Киевские власти утверждают, что Москва ответила отказом на требование выдать экс-заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, которому было предоставлено гражданство РФ.
Помимо прочего, внешнеполитическое ведомство Украины заявляет, что Россия в ходе переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц якобы настаивала на выдаче как минимум девяти зачинщиков массовых беспорядков, проходивших под флагами РФ.
Спустя шесть лет с момента трагедии в Одессе власти Незалежной так и не смогли довести расследование до конца. За гибель 48 человек никто не был привлечен к ответственности. Глава миссии ООН по правам человека в 2019 году заявила, что подобная ситуация указывает на незаинтересованность властей Украины в поиске и наказании виновных. Действия правоохранительных органов страны позволяют сделать вывод о предвзятости следствия.
В российском МИД, в свою очередь, не раз подчеркивали, что Киев нарочито тормозит расследование трагедии в Одессе.
Шесть лет назад в районе Греческой площади произошло столкновение между «антимайдановцами» и сторонниками революции. В результате конфликта был разрушен палаточный городок «антимайдановцев», после чего они укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, в результате чего погибли 48 человек, более 250 пострадали. С тех пор 2 мая ежегодно проходит акция памяти, во время которой люди возлагают цветы к Дому профсоюзов.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео потасовки на Куликовом поле в Одессе во время возложения цветов.
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