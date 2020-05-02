Потасовки произошли на Куликовом поле в Одессе, куда горожане пришли возложить цветы в память о погибших в трагедии 2014 года. Видео с одной из стычек появилось в сети.

По информации портала Odessa.Online, один из конфликтов произошел между тремя мужчинами и блогером. Последний на украинском языке вел прямой эфир с Куликова поля. Начавшуюся драку остановили сотрудники полиции. При этом они не стали задерживать напавших, пропустив их для возложения цветов.

Еще одна потасовка произошла с участником акции памяти и активистом. Конфликт перешел в острую фазу после того, как мужчина сорвал с активиста шеврон с флагом Украины. Дебошира вместе с товарищем задержали. Отмечается, что они производили впечатление нетрезвых. У одного была с собой бутылка водки.

Кроме того, полиция задержала пожилого мужчину. Издание Kekc.News пишет, что тот вел себя агрессивно и отказывался надеть маску.

Ровно шесть лет назад в районе Греческой площади Одессы произошло столкновение между «антимайдановцами» и сторонниками революции. В результате конфликта был разрушен палаточный городок «антимайдановцев», после чего они укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, в результате чего погибли 48 человек, более 250 пострадали. С тех пор 2 мая ежегодно проходит акция памяти, во время которой люди возлагают цветы к Дому профсоюзов.

Как сообщал 5-tv.ru, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман считает сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе заранее спланированным, а не спонтанным действием. В доказательство этого утверждения он приводит несколько фактов.