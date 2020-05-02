Видео: потасовки произошли на Куликовом поле в Одессе во время возложения цветов
Люди вышли на улицу, чтобы почтить память погибших в результате поджога Дома профсоюзов в 2014 году.
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Фото, видео: ТАСС / Бабкин Владимир; Odessa.online
Потасовки произошли на Куликовом поле в Одессе, куда горожане пришли возложить цветы в память о погибших в трагедии 2014 года. Видео с одной из стычек появилось в сети.
По информации портала Odessa.Online, один из конфликтов произошел между тремя мужчинами и блогером. Последний на украинском языке вел прямой эфир с Куликова поля. Начавшуюся драку остановили сотрудники полиции. При этом они не стали задерживать напавших, пропустив их для возложения цветов.
Еще одна потасовка произошла с участником акции памяти и активистом. Конфликт перешел в острую фазу после того, как мужчина сорвал с активиста шеврон с флагом Украины. Дебошира вместе с товарищем задержали. Отмечается, что они производили впечатление нетрезвых. У одного была с собой бутылка водки.
Кроме того, полиция задержала пожилого мужчину. Издание Kekc.News пишет, что тот вел себя агрессивно и отказывался надеть маску.
Ровно шесть лет назад в районе Греческой площади Одессы произошло столкновение между «антимайдановцами» и сторонниками революции. В результате конфликта был разрушен палаточный городок «антимайдановцев», после чего они укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, в результате чего погибли 48 человек, более 250 пострадали. С тех пор 2 мая ежегодно проходит акция памяти, во время которой люди возлагают цветы к Дому профсоюзов.
Как сообщал 5-tv.ru, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман считает сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе заранее спланированным, а не спонтанным действием. В доказательство этого утверждения он приводит несколько фактов.
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