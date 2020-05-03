Горящий склад с подсолнечным маслом частично обрушился под Подольском
В ликвидации пожара участвуют 79 спасателей.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
Горящий склад с подсолнечным маслом частично обрушился под Подольском. Инцидент произошел в промышленной зоне в деревне Большое Толбино. Об этом сообщает старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Вячеслав Моськин.
«Поступило сообщение от очевидца с территории промзоны. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит задымление со склада. Внутри — растительное масло. Объявлен повышенный ранг пожара. Угроза распространения огня отсутствует, пожар локализован», — сказал он.
Склад горит по всей площади — 1 000 квадратных метров, здание частично обрушилось. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействованы 79 человек и 22 единицы техники.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место пожара выдвинулась лаборатория для замера ПДК (предельно допустимой концентрации). Также работают специалисты с беспилотником.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места смертельного пожара в Выборге.
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