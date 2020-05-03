Эксперт рассказал о возможных изменениях курсов валют после майских праздников

По словам Виталия Манкевича, при развитии негативного сценария стоимость доллара и евро может значительно измениться.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков

Эксперт по вопросам стратегического развития бизнеса Виталий Манкевич в интервью «Утро.ру» рассказал о возможных изменениях курсов валют по окончании майских праздников. По словам специалиста, особых колебаний цен пока не предвидится.

«Предположительно доллар в период праздников так и останется на отметке 74-75 рублей, а после мы сможем заметить укрепление российской валюты, и доллар остановится на отметке 70-72 рублей», — сказал Виталий Манкевич.

Специалист выразил мнение, что полноценное восстановление рынка и возврат к стоимости барреля нефти 50-60 долларов может произойти только при условии разгрузки хранилищ сырья.

«При текущих ценах на нефть доллар должен стоить 85-100 рублей, но благодаря бюджетному правилу у нас „как будто“ нефть по 42 доллара», — пояснил эксперт.

Виталий Манкевич подчеркнул, что развитие негативного сценария полностью исключать нельзя. В случае, если что-то пойдет не по плану и стоимость барреля нефти достигнет 10-15 долларов, курс американской валюты может вырасти до 100-120 рублей.

Несмотря на это, эксперт предположил развития подобной ситуации маловероятно.

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