Эксперт проекта Министерства финансов РФ доктор экономических наук Марат Сафиуллин рассказал URA.RU, как сохранить россиянам свои сбережения в условиях кризиса из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам специалиста по финансовой грамотности, в подобных условиях, как правило, отмечается рост числа мошенников. Марат Сафиуллин отметил, что главным признаком финансовой пирамиды служит обещание получения дохода свыше 35%. Аналогичные «условия» предлагаются гражданам и в других обманных схемах.

Экономист, помимо прочего, предостерег жителей страны от покупки разного рода товаров ради вложения капитала. Таким путем сохранить кровно заработанные однозначно не получится.

Ранее 5-tv.ru опубликовал прогноз Сбербанка — каким будет курс доллара к концу 2020 года.