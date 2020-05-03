Как сохранить сбережения в условиях кризиса? — советы эксперта
По словам доктора экономических наук Марата Сафиуллина, во время пандемии коронавируса наблюдается рост числа мошенников.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Michaela Begsteiger; Известия / Сергей Коньков, Александр Казаков
Эксперт проекта Министерства финансов РФ доктор экономических наук Марат Сафиуллин рассказал URA.RU, как сохранить россиянам свои сбережения в условиях кризиса из-за угрозы распространения коронавируса.
По словам специалиста по финансовой грамотности, в подобных условиях, как правило, отмечается рост числа мошенников. Марат Сафиуллин отметил, что главным признаком финансовой пирамиды служит обещание получения дохода свыше 35%. Аналогичные «условия» предлагаются гражданам и в других обманных схемах.
Экономист, помимо прочего, предостерег жителей страны от покупки разного рода товаров ради вложения капитала. Таким путем сохранить кровно заработанные однозначно не получится.
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